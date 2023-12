Bari, schiaffeggia una 17enne e le ruba iphone: arrestato

Tratto in arresto ieri sera soggetto di nazionalità straniera, anni 25, irregolare per rapina con violenza di un IPhone in danno di una ragazza 17enne, sottratto poco prima in piazza Aldo Moro, vicino il Mc Donalds. Il soggetto dopo aver strattonato e schiaffeggiato la vittima si era dato alla fuga, ma è stato raggiunto da due pattuglie della Polizia locale di Bari, che avevano raccolto la richiesta di aiuto, e presenti in zona che eseguivano il fermo.

Il cellulare rubato è stato restituito alla vittima e il soggetto associato al carcere mandamentale a disposizione dell’autorità giudiziaria. Intervento tempestivo, efficace e risolutivo grazie alla presenza capillare delle Forze di Polizia sulle aree centrali della Città e su tutto il territorio comunale.

(foto repertorio)