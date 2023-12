Bari, tanta solidarietà nel villaggio di Babbo Natale in aeroporto

Il Fly Family, Nido e Scuola dell’infanzia situato nell’area dell’Aeroporto di Bari, ha recentemente brillato di luci festive, calore e solidarietà durante il suo evento benefico tenutosi il 15 dicembre 2023. In un’atmosfera intrisa di spirito natalizio, famiglie e bambini si sono uniti al personale della scuola per organizzare un incantevole Villaggio di Natale, il cui ricavato è stato devoluto in beneficienza.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra la scuola e le famiglie coinvolte, che hanno unito le forze per trasformare il Fly Family in un luogo magico. I preparativi per l’evento sono iniziati all’inizio di dicembre, con genitori e personale scolastico che hanno lavorato insieme per allestire ogni angolo della struttura e farlo diventare un “Magico Villaggio di Natale” e creare un’esperienza indimenticabile per i bambini. Il momento clou dell’evento è stato il 15 dicembre, quando l’atmosfera festiva ha invaso ogni ambiente.

Canti di Natale, l’accensione dell’albero, animazioni e mascotte hanno deliziato i presenti, creando un’atmosfera di gioia e divertimento. I bambini hanno potuto partecipare a spettacoli di bolle di sapone incantati e hanno avuto l’opportunità di consegnare le loro letterine al vero Babbo Natale nella sua casa appositamente allestita.

I genitori, orgogliosi del loro impegno nel contribuire al successo dell’evento, hanno costruito presepi creativi che hanno arricchito ulteriormente l’atmosfera natalizia. I mercatini natalizi, ricchi di prodotti artigianali e golosità, hanno attirato le famiglie desiderose di fare shopping in un contesto festoso e solidale. Fra le associazioni partecipanti all’evento citiamo Agebeo ed Energia Donna.

In conclusione, il Villaggio di Natale del Fly Family di Bari ha rappresentato un’occasione unica di gioia, condivisione e solidarietà, evidenziando il potenziale di unione tra famiglie, scuola e comunità. Un evento che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di coloro che vi hanno partecipato, rendendo ancora più speciale il periodo delle festività natalizie.