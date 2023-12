Costa Sud a Bari, primi 4 lotti nel 2024. Decaro: “Ricuciamo la città”

Partiranno all’inizio del 2024, per concludersi entro il 2026, i lavori dei primi quattro lotti del parco Costa Sud, a Bari. Il progetto, finanziato dal Pnrr con 75 milioni di euro, prevede altri due lotti (Punta Perotti e Torre carnosa) che arriveranno a breve in Consiglio comunale per l’approvazione, insieme al Piano urbanistico esecutivo. Il piano è stato presentato questa mattina dal sindaco di Bari, Antonio Decaro. Il parco costiero si estenderà per sei chilometri e mezzo lungo la costa meridionale del capoluogo pugliese, dalla spiaggia comunale di Pane e pomodoro fino a San Giorgio.

Il progetto è stato diviso in sei lotti e i primi a partire saranno i lotti 2 e 6 corrispondenti alle zone di Torre quetta e di Parco Bellavista. Seguiranno i lotti 4 e 5 ossia parco Valenzano e il parco reticolare. Gli ultimi a partire saranno il lotto 1 (Pane e pomodoro – suoli Punta Perotti) e lotto 3 (Torre Carnosa).

Il piano esecutivo, che anticipa il Piano urbanistico generale, prevede anche il dimezzamento dei volumi di edificazione e lo spostamento di alcune aree ora edificabili. Nel frattempo vanno avanti gli espropri dei suoli, a partire da Punta Perotti e Torre Carnosa, con lo spostamento di alcune aree attualmente edificabili in altre, nel quartiere Japigia, già urbanizzate.

Con la realizzazione del parco Costa Sud, a Bari, i volumi delle aree edificabili “vengono abbattuti di quasi il 50% e il consumo di suolo viene ridotto del 63% rispetto alle previsioni del Prg”, ha spiegato il sindaco. “Questa – ha spiegato – è un’anticipazione del Piano urbanistico generale che riguarda un territorio molto ampio, con 27.400 abitanti e 935 ettari. Guardiamo al futuro della città”.

Decaro ha evidenziato che Costa Sud rappresenta “la ricucitura urbanistica e sociale del rapporto fra la città e il mare ed è la vera sfida della città”. Il piano prevede “la conservazione delle aree agricole e del reticolo agricolo di collegamento fra la strada di via Gentile e il lungomare. Questo – ha aggiunto il sindaco – avviene attraverso un Piano urbanistico che sposta le volumetrie dalle

zone che vogliamo preservare, come campagna, coste e mare, in altre della città con una forte riduzione del volumi e del consumo di suolo”.

Quanto all’area di Punta Perotti, qui viene “ridotta notevolmente la volumetria, di circa il 70%, e quello che resta si sposta in un’area già urbanizzata nel quartiere Japigia – ha concluso Decaro -. Sugli espropri, se i proprietari non riterranno congruo il valore potranno fare le loro valutazioni. Noi abbiamo delle volumetrie che possiamo mettere a disposizione di chi vorrà trovare un accordo sull’esproprio, che riguardano la costruzione di alloggi sociali”.