In Puglia è stata istituita la figura dello psicologo del lavoro. È quanto approvato ieri all’unanimità dal Consiglio regionale, in seguito alla modifica della legge del 10 marzo 2014, numero 8, ‘Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro’. La proposta è giunta con un emendamento firmato dall’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci.

Si tratta di un emendamento che, di fatto, promuove il coinvolgimento nei luoghi di lavoro della figura professionale dello psicologo del lavoro e delle organizzazioni. Obiettivo, quello di operare, in collaborazione con il medico competente e a supporto del datore di lavoro, verso il benessere psicofisico dei lavoratori e delle lavoratrici tramite azioni mirate. “Favorire la presenza dello psicologo del lavoro, quale figura innovativa – ha commentato Delli Noci – nell’ambiente organizzativo e aziendale pugliese è un passo importante nell’ individuazione e nel trattamento per tempo di sintomi psicologici e comportamentali e di situazioni di disagio psicosociale, legati al clima e all’organizzazione del lavoro, alla personalità o al contesto di vita del singolo lavoratore e lavoratrice. Contribuire a migliorare il benessere lavorativo, personale e sociale, è un nostro dovere e un vantaggio per le aziende che potranno sostenere i propri lavoratori e prevenire la sindrome di burnout e fenomeni quali mobbing e molestie sul luogo di lavoro” – ha concluso.

Foto freepik