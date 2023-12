La regina del Natale dal 1994 è ancora lei: Mariah Carey

Per l’esattezza, è dal 1994 che Mariah Carey è la regina indiscussa del Natale. Con il suo primo album natalizio, “Merry Christmas” ha non solo conquistato tutti, ma è anche diventata un vero e proprio emblema di tutte le feste natalizie.

Non c’è luogo che a Dicembre non risuoni delle sue canzoni, non c’è recita natalizia che non includa “All I want for Christmas is you”, e vivendo in un mondo assolutamente social, non c’è storia o tik tok che non preveda un balletto a tema natalizio con le sue canzoni.

Ma la verità è che in quel 1994 quasi nessuno avrebbe scommesso sul successo dell’album “Merry Christmas”. Un album troppo tematico per la giovane 25enne Mariah Carey, gli album natalizi erano infatti considerati prodotti adatti per artisti anziani o già pronti per il prepensionamento. Nonostante le titubanze però, fin da subito l’album di rivela un gran successo in tutto il mondo.

“All I Want For Christmas”, singolo apripista di Merry Christmas incassa 50 milioni di dollari e ad oggi, si stima invece abbia venduto oltre 15 milioni di copie nel mondo, divenendo il disco natalizio più venduto di tutti i tempi.

La formula vincente di Mariah pare proprio essere il mix: i suoi album natalizi prevedono un mix di canzoni tradizionali e inedite, scritte appositamente per l’album, dall’artista stessa e dai suoi collaboratori.

I generi sono diversi: canti tradizionali/religiosi, motivetti e canzoni d’amore, proprio come “All I Want for Christmas is You”, che non è altro che una canzone pop, con influenze sixties, in grado di unire ritmi boogie a musicalità jazzate.

“In “All I Want for Christmas Is You” l’immediatezza della melodia si intreccia al fantasma dei Natali passati di Judy Garland e Nat King Cole; il tutto, armonie, ritmo, strumentazione e fraseggio, cucito assieme dal soul e dell’R’n b, ripescando da un altro grande catalogo americano, quello della Motown, nel quale, tra gli anni ’60 e ’70, i grandi classici natalizi anteguerra venivano rivisitati dai Jackson 5, Stevie Wonder o dalle Supremes di Diana Ross.”

Ad oggi sono diversi gli artisti che si sono dedicati ad album o brani natalizi, da Bocelli a Michael Bublé, ma anche la amatissima Celine Dion, ma, come scritto su Buzfeed “Big hair comes and goes, flashy gowns eventually go out of style, but as long as Carey’s voice remains, she’ll always have a saving grace. So will the rest of us”; proprio per sottolineare che forse il segreto del Natale sta proprio lì, nella voce di Mariah.

Foto: Facebook