Bari, poche idee e pure confuse: solo 0-0 col Cosenza

Ancora un pareggio per il Bari, ancora una gara giocata a tratti, ancora una volta tanti, troppi problemi nel costruire gioco e pericoli. Eppure, il primo tempo dei biancorossi era stato incoraggiante con la squadra di Marino più reattiva e pungente rispetto alle ultime uscite. Purtroppo però, nel secondo tempo, si è rivisto il “solito” Bari: una squadra incapace di far male all’avversario e con evidenti limiti offensivi. Dal canto suo, il Cosenza avrebbe potuto anche puntare all’intera posta in palio. Intanto la classifica è sempre più anonima.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai calabresi, mister Marino deve rinunciare agli infortunati Koutsoupias, Diaw e Maiello, ma ritrova Sibilli. L’allenatore siciliano si affida ancora una volta al modulo 4-3-3. Due le grandi novità rispetto all’ultima gara contro lo Spezia: Edjouma trova un posto da titolare dal primo minuto, mentre Sibilli si riprende una maglia in attacco con Aramu che parte dalla panchina. Nel Cosenza, il tecnico Caserta non ha a disposizione Canotto e l’ex biancorosso Marras, mentre tornano arruolabili Calò e Praszelik. Il tecnico calabrese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: ci sono gli ex Micai e Tutino.

PRIMO TEMPO: Il primo tentativo è del Cosenza al minuto 5 con Praszelik che impegna Brenno direttamente su calcio di punizione. Replica Di Cesare per il Bari al minuto 8, ma la sua conclusione termina a lato. Occasione per i biancorossi al minuto 5 con Achik che spara sul portiere su ottimo assist di Nasti. I galletti provano a spingere e creano un’altra chance al minuto 18 con Vicari che manda alto di testa su corner battuto da Achik. Ci prova anche Benali al minuto 23, ma il suo tiro dal fuori area si stampa sul palo. Al minuto 30, Achik è bravo a rubar palla alla difesa cosentina, ma sbaglia l’assist vincente per Nasti. Nasti che è bravo, al minuto 38, ad incornare di testa su cross di Achik, ma Micai è reattivo. Sibilli prova a sorprendere lo stesso Micai con un tentativo dalla distanza, ma l’ex portiere del Bari para senza patemi. E’ l’ultima azione del primo tempo che si chiude sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con il cambio Zuzek – Di Cesare: il capitano resta negli spogliatoi in seguito a problemi gastrointestinali. Il primo squillo della ripresa è del Cosenza al minuto 52 con Mazzocchi che impegna Brenno. Ancora pericoloso Mazzocchi al minuto 54 con una bella girata al volo che termina di poco alta. Achik prova a far male a Micai direttamente da calcio di punizione, ma il suo tentativo finisce alto. Brivido per i tifosi del Bari al minuto 64: Fontanarosa tocca di testa su corner, con la palla che danza pericolosamente davanti alla linea di porta, terminando fuori. Al minuto 75 Marino inserisce Bellomo e Aramu per Maita e Achik. Ci prova Edjouma al minuto 79, ma il suo tiro finisce alto sulla traversa. Al minuto 83 si rivede in campo Menez che prende il posto di Nasti. Entra anche Acampora al posto di Edjouma. Il Bari non riesce a costruire pericoli e allora il Cosenza prova a vincerla, ancora con Mazzocchi che manda di poco a lato al minuto 90. Vicari ci prova ancora di testa al minuto 92, ma la palla termina alta. Il Cosenza chiude in 10 con Praszelik che viene espulso al minuto 93 per una brutta entrata su Dorval. Non accade più nulla sino al triplice fischio dell’arbitro Gualtieri : Bari – Cosenza edizione 2023/24 è storia: allo stadio “San Nicola” termina 0-0.

PAGELLE: Achik si perde sempre sul più bello. Vicari baluardo

Brenno 6,5, Dorval 6, Di Cesare 6 (46′ Zuzek 5,5), Vicari 6,5, Ricci 5,5, Edjouma 6 (83′ Acampora sv), Benali 6, Maita 6,5 (75′ Bellomo 5,5), Achik 5 (75′ Aramu 5,5), Nasti 6 (83′ Menez sv), Sibilli 5,5 Marino 5

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 0

Marcatori: —

Ammoniti: Di Cesare, Ricci, Benali, Florenzi, Nasti, Cimino, Sibilli, Praszelik

Espulsi: Praszelik

Corner: 7-7

Spettatori: 17.646 spettatori (8.809 abbonati; 1.290 tifosi ospiti, settore esaurito)

FORMAZIONI INIZIALI:

BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Edjouma, Benali, Maita, Achik, Nasti, Sibilli Panchina: Pissardo, Matino, Menez, Bellomo, Faggi, Zuzek, Pucino, Acampora, Aramu, Ahmetaj, Morachioli, Frabotta

All. P. Marino

COSENZA (3-5-2): Micai, Rispoli, Fontanarosa, Tutino, Meroni (c), Venturi, Praszelik, Martino, Mazzocchi, Florenzi, Zuccon Panchina: Marson, Sgarbi, Forte, D’Orazio, Calo, Cimino, Crespi, Arioli, Zilli, Viviani, La Vardera, Voca All. F. Caserta

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Matteo Gualtieri della sezione di Asti . Assistenti: Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo e Marco D’Ascanio della sezione di Ancona. Quarto ufficiale: Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano. VAR: Gianluca Aureliano (Bologna). AVAR: Alberto Santoro (Messina).

