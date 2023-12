Carceri, i radicali e i giovani avvocati in visita ai detenuti

Dal 20 dicembre al 6 gennaio 2024 il Partito Radicale, in collaborazione con Aiga, (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e Onac (Osservatorio Nazionale Aiga sulle Carceri) sarà presente in diversi istituti penitenziari della Penisola, per visitare le carceri e i detenuti. “Da Palermo a Chiavari, da Roma a Milano, comprese le isole, i rappresentanti del Partito Radicale e gli avvocati dell’AIGA ascolteranno i detenuti e la comunità penitenziaria e verificheranno personalmente le condizioni nelle quali vivono”, informa una nota. . “È consuetudine del Partito Radicale visitare le carceri – affermano il segretario Maurizio Turco e la tesoriera Irene Testa – quest’anno ringraziamo in particolare i giovani avvocati per aver aderito alla nostra iniziativa: la loro vicinanza, al di là della preziosa professione che svolgono in senso stretto, è molto importante in termini di diritto. Sono tante le strutture in sovraffollamento, con grandi carenze di educatori, di agenti e di personale medico, nelle quali è complicato vivere con dignità sia per i detenuti, sia per il personale”.