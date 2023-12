Concerti e mercati aperti, entra nel vivo il Natale a Bari

Tutto esaurito in centro nel sabato pre vigilia. Gremita di persone piazza San Ferdinando per il concerto di Natale dei SOUNDS COOL diretti dal maestro Fabio Calabrese.

“Il concerto offerto dall’associazione Sounds Cool rappresenta un gradito momento di socialità non solo per il Municipio ma anche per tutta la città di Bari”, dichiara il presidente del Municipio 1 Lorenzo Leonetti.

Oggi, come da tradizione, anche i mercati sono rimasti aperti fino a sera registrando forte affluenza per i tradizionali acquisti per la cena della Vigilia.