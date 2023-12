Turismo, dai colori del mare alla magia dei vicoli: ecco Giovinazzo

Nel cuore della Puglia, tra Bari e Trani, sorge un gioiello nascosto che affascina i viaggiatori con la sua bellezza autentica tra mare e vicoli suggestivi. Siamo a Giovinazzo, un borgo incastonato sulle rive dell’Adriatico. Qui, sembrerà di essere quasi in un “dipinto vivente” dove le case di pietra e le stradine lastricate di ciottoli si fondono in un abbraccio armonioso con il mare.

Il porto: cuore pulsante del borgo

Uno dei luoghi più caratteristici del borgo è sicuramente quello in cui si trova l’antico porto. Qui, i pescherecci danzano al ritmo delle onde e i pescatori intrecciano il loro quotidiano a storie di mare che si tramandano di generazione in generazione. Il consiglio è quello di godersi una lunga passeggiata soffermandosi sul porticciolo per un aperitivo, magari al tramonto, dove i colori del cielo si fondono con le tonalità del mare e rendono il paesaggio ulteriormente suggestivo.

Chiesa di san Domenico e palazzo Ducale: tra storia e spiritualità

Andando verso la piazza principale sarà possibile lasciarsi incantare dalla maestosità della chiesa di San Domenico. Questo luogo sacro è un connubio di stili architettonici che narrano secoli di devozione e arte. Sia all’interno, sia all’esterno, sarà possibile lasciarsi ammaliare dalla bellezza dello stile, ma anche della sua maestosità, a pochi passi dal mare. Da non perdere c’è anche il Palazzo Ducale che si erge maestoso nel cuore del borgo, trasmettendo un’aura di grandiosità e storia. Costruito nel XII secolo, questo gioiello architettonico rappresenta un importante capitolo nella cronaca del passato di Giovinazzo. Le sue imponenti mura di pietra e le finestre affacciate sulla piazza principale narrano storie di nobiltà e potere che hanno plasmato il destino di questa comunità. Si tratta di un vero e proprio tuffo nel passato.

Lungomare di Giovinazzo: passeggiando tra mare e storia

L’avventura a Giovinazzo non può proseguire senza una passeggiata sul lungomare, dove l’abbraccio del mare e la storia si fondono in un connubio unico. Ci si può arrivare immergendosi prima nei vicoli, per poi camminare su una “Muraglia” vista mare che conduce ad altri spazi dove il blu dell’acqua si fonde con i colori vivaci della movida. Da non perdere è la nuova passerella costruita sul mare, un piccolo ponte di legno da cui, al tramonto e all’alba si assiste a spettacoli mozzafiato. Per arrivarci basterà seguire le indicazioni presenti lungo i vicoli.

Non solo arte, ma anche gastronomia

Giovinazzo non è solo un piacere per gli occhi ma anche per il palato. Passeggiando lungo i vicoli, ma anche sul lungomare, sarà possibile imbattersi in moltissimi ristoranti e trattorie che allieteranno il palato con sapori tipici della Puglia per un viaggio di degustazione tra terra e mare.

Come raggiungerla?

Per raggiungere Giovinazzo, è possibile scegliere tra diverse opzioni di trasporto. Se si decide di volare, l’Aeroporto di Bari-Karol Wojtyła è la porta d’ingresso ideale. Da qui, è possibile prendere un comodo treno diretto alla stazione di Giovinazzo, godendo nel contempo dei paesaggi tipici della Puglia. Coloro che prediligono viaggiare in auto possono usufruire delle reti stradali ben collegate che conducono a Giovinazzo sia tramite la statale 16, sia tramite strade limitrofe, tra cui via Napoli.

Foto Ufficio Stampa Giovinazzo