Bari, merce abusiva sul mercato: scatta un maxi sequestro

Controlli della Polizia Locale di Bari sulle vendite abusive di prodotti commerciali, giocattoli ed accessori per la telefonia, anche senza marcatura CE oppure messi alla vendita su aree pubbliche senza alcun titolo autorizzatorio. Oltre 350 i pezzi sequestrati dagli agenti tra ieri ed oggi, merce che, dopo la successiva ordinanza di confisca, sarà avviata alla distruzione. La lotta alle vendite abusive o ai prodotti non a norma è per la tutela sia della leale concorrenza che per la salute dei consumatori.