Bari, tra aperitivi ed eventi è folla in centro per la Vigilia

Persino le scale del ponte di corso Cavour erano quasi inaccessibili a causa delle tante persone che stavano raggiungendo a piedi il centro. Le strade del Murattiano sono prese d’assalto nel giorno della Vigilia di Natale, tra giovani che si stanno incontrando per il tradizionale aperitivo, famiglie in giro nel villaggio di Natale in piazza Umberto, bambini sulla pista di pattinaggio e ultime ore per lo shopping.

Oggi vige l’ordinanza che vieta i djset all’esterno dei locali oltre al divieto di vendere e usare fuochi d’artificio. Divieto già ignorato in diversi quartieri della città.