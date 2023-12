Car sharing a Bari, nuove stazioni per la ricarica elettrica

Pikyrent, a più di un anno di servizio attivo nel Comune di Bari, annuncia il completamento e l’attivazione di cinque HUB, nuovi punti di ricarica e parcheggio dedicati esclusivamente ai mezzi elettrici della flotta, per una presenza più capillare nella città e una esperienza di maggiore accessibilità tutta a beneficio degli utenti, che si vedranno inoltre restituire il costo di sblocco se parcheggiano negli stalli adiacenti alla colonnina. Con un forte entusiasmo volto a migliorare la vivibilità e a promuovere un futuro più sostenibile, la startup porta a completamento un altro passo del suo progetto di mobilità elettrica cittadina con un servizio sempre più integrato nella vita quotidiana dei cittadini baresi.

Gli HUB sono progettati per essere una soluzione integrata per la ricarica delle microcar e il parcheggio dedicato agli utenti: ogni stazione dispone infatti di una moderna colonnina di ricarica a uso esclusivo degli operatori Pikyrent e due posti riservati ai veicoli Pikyrent, utilizzabili dagli stessi utenti.

Strategicamente posizionati nel tessuto urbano di Bari, questi HUB non solo agevoleranno la gestione della flotta, nel fornire mezzi carichi e pronti all’uso, ma anche gli utilizzatori del servizio che potranno trovarli direttamente sulla mappa per parcheggiare il mezzo o prelevarne uno disponibile per il noleggio, guadagnandone in maggiore accessibilità e comodità del servizio nella vita di tutti i giorni.

«L’attivazione di questi cinque HUB di ricarica e parcheggio aggiunge un altro tassello alla realizzazione della nostra visione per una città più ecologica. In linea con il bando del Comune di Bari, siamo riusciti a realizzare queste infrastrutture chiave per la transizione verso la mobilità elettrica di Bari» ha commentato Antonella Comes, CEO Pikyrent.

I 5 HUB si trovano in Via Salvatore Matarrese, Via Pasquale Villari, Corso Cavour, Piazza Aldo Moro e Via della Resistenza e sono già attivi e disponibili agli utenti del servizio.