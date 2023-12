Cucina, ricchi di vitamine e antinfiammatori: in tavola i broccoli

Ricchi di vitamine e antinfiammatori: in tavola oggi portiamo i broccoli. Ricchi di nutrienti essenziali e dotati di proprietà benefiche i broccoli sono ideali per una dieta equilibrata in cui non si vuole rinunciare al gusto. Ma andiamo per gradi. In primis, i broccoli sono un concentrato di nutrienti essenziali, tra cui vitamina C, vitamina K, folati, potassio e fibre alimentari. La presenza di antiossidanti come i flavonoidi contribuisce a contrastare lo stress ossidativo nel nostro corpo. Ma non solo. Gli elevati livelli di fibra, potassio e antiossidanti nei broccoli favoriscono la salute del cuore. Questi elementi contribuiscono a mantenere sotto controllo la pressione sanguigna, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari.

La presenza di vitamina C nei broccoli, inoltre, stimola il sistema immunitario, aiutando l’organismo a difendersi da infezioni e malattie. Infine, ma non perché meno importante, i fitonutrienti presenti nei broccoli hanno proprietà anti-infiammatorie che possono contribuire a ridurre l’infiammazione nel corpo, fornendo un supporto prezioso per la salute generale. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola anche durate il pranzo di Natale, per un tocco gustoso e leggero allo stesso tempo.

Insalata di broccoli e mandorle

Cuocere i broccoli in acqua bollente per 3-4 minuti, quindi scolarli e raffreddarli con acqua fredda. In una ciotola, unire i broccoli, le mandorle tostate e il formaggio. Condire con olio d’oliva, succo di limone, sale e pepe a piacere. Mescolare delicatamente e servire come contorno leggero e gustoso.

Crema di broccoli

In una pentola, soffriggere la cipolla e l’aglio in olio d’oliva fino a doratura. Aggiungere le patate e i broccoli, mescolare bene e cuocere per qualche minuto. Versare il brodo vegetale, portare a ebollizione e cuocere a fuoco lento finché le verdure sono tenere. Frullare il tutto fino a ottenere una crema vellutata. Aggiustare di sale e pepe o spezie a gradimento. Servire la crema di broccoli calda, eventualmente guarnendo con una spruzzata di formaggio grattugiato o crostini.