In vacanza da Natale a Capodanno: ecco le abitudini dei turisti

L’Italia con montagna, città d’arte e mare mantiene il primato di destinazione preferita per gli oltre 19 milioni di italiani (+9,9%) che hanno deciso di mettersi in viaggio per le festività natalizie – esattamente 13 milioni 253 mila per Natale e 5 milioni 878 mila per Capodanno – con un giro di affari globale previsto di 15 miliardi. Emerge dall’indagine di Federalberghi. La scelta di recarsi all’estero riguarda un numero ridotto di viaggiatori (il 5% a Natale e l’8.3% a fine anno) che prediligono comunque le grandi capitali europee. Aumenta la percentuale di coloro che intendono prolungare la vacanza fino a Capodanno (17.5%).