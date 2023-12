Vigilia di Natale, a Bari è il giorno di aperitivi e shopping

Aperitivi e shopping. A Bari per il giorno della Vigilia è atteso il tutto esaurito tra le vie del centro e non solo. A Torre Quetta ad esempio prevista l’apertura straordinaria dei chioschetti con concerti e aperitivi in riva al mare.

Per l’occasione sono stati predisposti controlli straordinari e presidi delle forze dell’ordine nelle piazze e nelle strade più frequentate. Come ogni anno il Comune ha emanato l’ordinanza che prevede il divieto dalle ore 12 alle 24, nei giorni 24 e 30 dicembre 2023, e dalle ore 12 del 31 dicembre 2023 alle ore 5 del 1° gennaio 2024, su tutto il territorio comunale per i seguenti comportamenti:

· diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni e attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica; è invece consentita la diffusione di musica dal vivo in “modalità acustica” senza ausilio di altoparlanti o altri dispositivi di diffusione negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi pubblici, purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alle disposizioni locali;

· somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti a un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);

· svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;

· abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;

· appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo;

· compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dall’ordinanza. Le violazioni alle disposizioni indicate, fatte salve eventuali ulteriori e diverse responsabilità penali e amministrative accertate, saranno punite con multe fino a 500 euro. Per i commercianti prevista anche la sospensione della licenza fino a 5 giorni.

Per i più piccoli

Aperto dalle 9.30 il villaggio di Natale in piazza Umberto con laboratori, spettacoli circensi, musica dal vivo e la possibilità di incontrare Babbo Natale.

Park and ride

Per raggiungere il centro l’Amtab ha potenziato i collegamenti delle navette del Park and ride. Le prime corse coincideranno con quelle del servizio festivo già in vigore; mentre le ultime corse saranno effettuate dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Ecco nel dettaglio:

navetta “A”: ultima corsa prevista da corso Vittorio Veneto alle ore 20:30;

navetta “B”: ultima corsa prevista da piazza Eroi del Mare alle ore 20:39;

navetta “C”: ultima corsa prevista da viale della Resistenza alle ore 20:38;

navetta “E”: ultima corsa prevista da piazza Moro alle ore 19:00