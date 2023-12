Auto, in Italia circa 3 milioni di veicoli non assicurati sulle strade

In circolazione ci sono circa 3 milioni di veicoli non assicurati. Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa, riguardante i risultati del progetto Plate Check, tenutasi in collaborazione con la polizia stradale, il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni. I dati riguardano una stima basata sul rapporto tra i veicoli immatricolati e quelli assicurati sul territorio nazionale.

L’analisi condotta esclude i veicoli presenti nei depositi giudiziari e quelli immatricolati che insistono in aree private e non sono soggetti all’obbligo assicurativo. Guidoni ha voluto evidenziare che “si tratta di una stima abbastanza attendibile e che, rappresentando il 5,6% dei mezzi circolanti, è un dato preoccupante. La probabilità di un evento negativo con un veicolo non assicurato è abbastanza elevata, rendendo la situazione motivo di seria preoccupazione” – conclude.

