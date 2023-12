Bari, fuochi d’artificio da nord a sud: ordinanza ignorata

Come ogni anno in tutti i quartieri di Bari questa notte il Natale è stato festeggiato con i fuochi d’artificio illegali. Ignorata l’ordinanza che ne vietava la vendita e l’uso. Tanti i disagi soprattutto per gli animali e per le famiglie con bambini e anziani. Intere batterie sono state lanciate anche in strada, a pochi metri dai balconi.