Bari, travolto con il suo cane sulle strisce sul lungomare

Stava attraversando con il suo cane sulle strisce pedonali sul lungomare Nazario Sauro quando è stato travolto da un’automobile la notte della Vigilia. A raccontare quanto accaduto è lui stesso, Peppino Milella, barese, ricoverato al Policlinico per fratture e traumi. “Ero sulle strisce – racconta – la prima auto si era fermata ma poi è sopraggiunta una seconda che ci ha preso in pieno, a me e al mio cane. Io sono stato scaraventato a terra e ho battuto anche la testa. Il cane sta meglio’.

“Diciamo che anche questa volta posso definirmi un miracolato – continua- Ricordo solo quella coppia di signori (nemmeno di Bari erano) che si è fermata per farci passare a me e Laica… Niente, dopo ricordo le persone che cercavano di darmi il primo soccorso”.

“Spero di tornare presto alla vita normale – continua – Andate piano con la macchina. Rispettate le regole stradali. Buon Natale a tutti soprattutto a chi sta su di una barrella di fortuna e in giacenza nel corridoio del pronto soccorso. Siamo in 4 in pochi metri quadrati e sono anche rimasto dalle 19 alle 4 del mattino su una barella dell’ambulanza”.