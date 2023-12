Dal romanziere Recchioni allo scrittore Gori: “speaker” del Tedx Bari

Il romanziere e sceneggiatore Roberto Recchioni, l’economista e presidente dell’INPS fino al 2023 Pasquale Tridico, il neuroscienziato Giulio De Angeli e lo scrittore e comico Alessandro Gori (noto anche come Lo Sgargabonzi) sono i quattro nuovi speaker annunciati per il TEDxBari, la conferenza spettacolo in programma il 21 gennaio 2024 al Teatro Piccinni di Bari.

Se a Pasquale Tridico è affidato il compito di parlare di come robot e intelligenza artificiale stanno trasformando e continueranno a trasformare il mercato del lavoro; al neuroscienziato ed esperto in Intelligenza Artificiale applicata alla biomedicina Giulio De Angeli toccherà spiegare come pensa un’intelligenza artificiale. Si torna a parlare di animali con lo scrittore e comico Alessandro Gori, autore de Lo Sgargabonzi, che racconterà a suo modo al pubblico l’incresciosa vicenda del gorilla Harambe; mentre la “rockstar del fumetto italiano” Roberto Recchioni parlerà di come si genera un mostro in un film o fumetto tv. Tutto questo si aggiunge a Caspar Henderson, scrittore e giornalista britannico, che nel suo talk parlerà delle meraviglie e stranezze del mondo animale; alla “carne coltivata” che tanto fa discutere di cui parlerà la dottoranda in Ingegneria Chimica al Politecnico di Torino Bruna Anzà, e al talk sui “mostri contemporanei” come gli orrori delle guerre affidato a Elena Testi, inviata di guerra e volto emergente del giornalismo d’inchiesta italiano.

Ma gli speaker non sono finiti qui! Tra Natale e Capodanno verranno annunciati ancora altri protagonisti di TEDxBari 2024. Grazie agli interventi di massimo 18 minuti ciascuno da parte degli speaker italiani e internazionali nel tipico stile intenso e provocatorio di TEDx Bari si rifletterà sul tema portante di questa edizione “Bestiario” per comprendere meglio e interpretare l’epoca in cui viviamo partendo da un’idea molto ampia di “animale”, inteso come “l’altro” per eccellenza.

Il TEDx Bari 2024 è realizzato interamente con finanziamenti privati grazie ai numerosi partner che hanno deciso di aderire e sostenere la manifestazione per la sua alta valenza culturale e formativa. Tra questi G-nous, BCC Bari e Taranto, Cobar, Cestaro Rossi, Talent Garden, Divella e Confindustria Giovani Bari e Bat. Sponsor Tecnici: Cedat, Villa Romanazzi Carducci, Cabolo, Villa Fenicia. Community partner: Mensa, Bip – Boosting Innovation Poliba, Puglia Women Lead, Sud Digitale, Global Shaper, Mila Uffici Stampa e Developing.it.

Il TEDx Bari 2024 gode inoltre del patrocinio gratuito di Regione Puglia, Comune di Bari, Politecnico di Bari e Camera di Commercio di Bari.