Rifiuti e strade usate come bagni pubblici. La denuncia è del comitato di Salvaguardia della zona Umbertina.

“Anche per questo Natale il Comune ha predisposto i tavolini ‘pubblici’, per consentire ai bevitori baresi di usufruire al meglio di ‘spritz’ e aperitivi annacquato – si legge in un post di denuncia – ma gli amministratori hanno deciso anche che migliaia di persone non dovessero fare i loro ‘bisognini’. Infatti non c’era un bagno chimico da nessuna parte”. (Foto facebook)