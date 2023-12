A Bari ultimo giorno di mercatini. Eventi in piazza Umberto

A Bari il Santo Stefano è da sempre stata un’occasione per una passeggiata in centro, dopo le maratone a tavola e per fare trascorrere qualche ora tra i mercatini in via Venezia (oggi è l’ultimo giorno, da domani saranno smontati) e in piazza Umberto. E proprio in piazza Umberto si concentreranno diversi eventi. A cominciare dal villaggio di Natale dove dalle 9.30 agli 11 ci saranno i laboratori con gli elfi; seguirà il Christmas Talent box e il racconta storie. In programma dalle 15 alle 19 anche spettacoli circensi. Dopo Babbo Natale arriverà nella casetta anche la Befana, pronta ad incontrare i più piccoli. Attivi anche il trenino e la pista di pattinaggio.

Per raggiungere il centro l’Amtab ha potenziato i servizi del park and ride che saranno aperti dalle ore 8 alle ore 23.30 con la tariffa di € 1,00 corsa giornaliera + € 0,30 ticket passeggero oltre l’autista. In queste date le navette effettueranno le prime partenze dalle aree di sosta alle ore 8:00 e le ultime partenze alle ore 22:50 (navetta A), alle ore 22:40 (navetta B) alle ore 23:40 (navetta C) e alle ore 22:00 (navetta E) dai rispettivi capolinea.

Si ricorda che quest’anno è attivo il quarto Park & Ride cittadino, il “Polipark”, in viale Giuseppe Solarino 5, che, al termine dei lavori di restyling e manutenzione, offre fino a 1500 posti auto e un collegamento diretto con il centro cittadino (capolinea Piazza Moro, attraverso la navetta “E”).