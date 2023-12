Bari, da 2 giorni nel corridoio del pronto soccorso: “Vergogna”

“Vergogna, dal giorno della Vigilia messo su questo letto di fortuna e lasciato qui”. A sfogarsi è un barese che il 24 dicembre è stato investito sul lungomare e portato in pronto soccorso.

“Ho dolori in tutto il corpo, questa specie di letto mi sta massacrando schiena gambe…Mi sento incatenato e soprattutto penso che ogni essere umano meriti il giusto ricovero, almeno un letto degno di essere chiamato tale – continua – L’infermiere mi ha detto che gli specialisti non hanno trovato opportuno trasferirmi in reparto e come un sacco di patate buttato in un angolo del pronto soccorso… è vergognoso questo trattamento. In questo letto non entro nemmeno”.