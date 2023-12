Bari, fondi per migliorare i canili della zona industriale

Nuovi fondi per migliorare i canili della zona industriale. La giunta comunale ha messo a disposizione 860mila euro. L’appalto potrà comprendere tanto interventi di piccola manutenzione quanto l’esecuzione di lavori anche radicali e complessi, mirati principalmente a risolvere le criticità presenti. Tra gli interventi previsti la sistemazione delle recinzioni deteriorate, la realizzazione di dispositivi per garantire la sicurezza degli operatori sanitari, l’adeguamento degli impianti elettrici, di illuminazione, idrici e di sollevamento. Si tratta di lavori molto attesi per migliorare le condizioni di vita e di assistenza alle decine di cani salvati dalla strada o abbandonati.

“Allo stato attuale i “Rifugi temporanei per cani” in zona ASI, nel Comune di Bari – si legge nella delibera di giunta – necessitano di interventi, edili ed impiantistici, per la rispondenza degli ambienti stessi alle normative vigenti. Pertanto, al fine di adeguare e migliorare i canili municipali, si rende necessario procedere agli interventi previsti”.