Tragedia questa sera nell’Umbertino: un giovane poco più che ventenne ha perso la vita per cause in corso di accertamento. Sul posto i carabinieri. Tanti i ragazzi in strada, molti in lacrime.

Secondo prime informazioni, sarebbero intervenuti prima i vigili del fuoco perché nessuno riusciva a mettersi in contatto con il ragazzo. Una volta entrati hanno trovato il giovane senza vita. Sul posto la scientifica per accertamenti.

(Foto repertorio)