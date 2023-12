Quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Bisceglie, nel nord Barese.

Alla guida neopatentati che viaggiavano su due auto diverse e che, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate. L’impatto è avvenuto sul ponte che si trova in via Ruvo, alla periferia della città. I quattro sono stati soccorsi dal personale del 118: le loro condizioni non sarebbero gravi. Indagano i carabinieri.