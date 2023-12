L’ex Esposito punisce il Bari: 1-1 al “Ferraris”

Il Bari non riesce a fare il salto di qualità tanto atteso. Al “Ferraris” la squadra di Marino disputa una buona partita sia a livello collettivo che di individualità. Ma, come spesso sta accadendo in questo campionato, la compagine biancorossa non riesce a mantenere il vantaggio. Un vero peccato perchè, con i tre punti, i galletti avrebbero fatto un bel balzo in avanti in classifica.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai blucerchiati, mister Marino deve rinunciare agli infortunati Koutsoupias, Diaw e Maiello oltre allo squalificato Ricci e all’influenzato Pucino. L’allenatore siciliano si affida ancora una volta al modulo 4-3-3: la grande novità è l’inserimento di Matino al posto Dorval (non al meglio) sulla corsia di destra, mentre Frabotta sostituisce Ricci sulla fascia opposta. Conferma per Edjouma a centrocampo.

Nella Sampdoria, il tecnico Andrea Pirlo, deve rinunciare allo squalificato Kasami e agli infortunati Pedrola, Ferrari, Barreca e Borini, ma ritrova La Gumina che ha scontato il turno di squalifica. Il tecnico bresciano schiera i suoi con il modulo 4-3-2-1: partono dal primo minuto i due ex biancorossi Esposito e Benedetti.

PRIMO TEMPO: Il primo tentativo è del Bari al minuto 2 con Sibilli che prima calcia su un difensore doriano, poi alto sulla traversa. Replica la Samp al minuto 4 con Benedetti che manda fuori testa su cross di Murru. Ancora Sibilli protagonista al minuto 16: l’ex Pisa serve una bella palla a Nasti che manda alto di testa. Ci prova Verre al minuto 20, ma la sua conclusione dai 25 metri termina fuori. Edjouma va vicino all’eurogol al minuto 24 con un tiro al volo dal limite dell’area, ma Stankovic si supera. Esposito e Benedetti confezionano una buona chance per i liguri che si conclude con un tiro del centrocampista, ben neutralizzato da Brenno. Sibilli semina il panico in area blucerchiata, ma la sua conclusione si infrange su Edjouma. Samp vicina al gol con Esposito nei minuti di recupero: l’attaccante scuola Inter scheggia la traversa su calcio di punizione. E’ l’ultima azione del primo tempo che si chiude sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi effettivi del primo tempo. Primo sussulto al minuto 55: Di Cesare svetta più in alto di tutti, ma manda alto. Un minuto dopo Esposito va vicino al bersaglio, ma il suo tiro finisce di poco a lato. Si fa vedere anche De Luca al minuto 58 ma il suo tiro è troppo debole e non impensierisce Brenno. Al minuto 59 Nasti entra in area e conclude da posizione defilata, ma Stankovic para. Pochi secondi dopo, Verre si gira bene in area, ma il suo tentativo viene deviato in corner da Di Cesare. Al minuto 60 Esposito ci prova ancora dalla distanza, ma anche stavolta il suo tiro termina di poco fuori. Primo cambio per il Bari al minuto 64: fuori Nasti, dentro Menez. Ancora due sostituzioni per i biancorossi al minuto 74: fuori Achik ed Edjouma, dentro Acampora e Dorval. Esposito è l’anima della Samp e al minuto 78 serve una gran palla per De Paoli che calcia senza creare patemi a Brenno. Ma il gol lo segna il Bari al minuto 79: contropiede letale dei galletti con Menez che serve una gran palla a Sibilli che fulmina Stankovic. Cambia ancora Marino al minuto 87: fuori Sibilli, dentro Bellomo. La Samp spinge e trova la rete del pareggio al minuto 92 con il classico gol dell’ex: Esposito mette dentro a porta vuota con la difesa barese immobile. Il Bari resta in 10 al minuto 95: Menez si prende due gialli in pochi secondi: prima protesta, poi applaude l’arbitro. Non accade più nulla sino al triplice fischio dell’arbitro Marinelli: Sampdoria – Bari edizione 2023/24 è storia: allo stadio “Luigi Ferraris” termina 1-1.

PAGELLE: Menez genio e sregolatezza. Frabotta è un disastro.

Brenno 6,5, Matino 6, Di Cesare 6,5, Vicari 6,5, Frabotta 4, Maita 6,5, Benali 6, Edjouma 6 (74′ Acampora 5,5), Achik 5,5 (74′ Dorval 6), Nasti 5,5 (64′ Menez 6), Sibilli 7 (87′ Bellomo sv)

Marino 6

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 79′ Sibilli 92′ Esposito

Ammoniti: Maita, Di Cesare, Edjouma, Bellomo, Menez

Espulsi: Menez

Corner: 5-2

Spettatori: 22.978 spettatori (18.229 abbonati; 811 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic, Esposito, De Luca, Verre, Giordano, De Paoli, Yepes, Murru (c), Gonzalez, Benedetti, Ghilardi.

BARI (4-3-3): Brenno, Matino, Di Cesare (c), Vicari, Frabotta, Maita, Benali, Edjouma, Achik, Nasti, Sibilli

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Termoli. Assistenti: Paolo Laudato della sezione di Taranto e Paolo Bitonti della sezione di Bologna. Quarto ufficiale: Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia. VAR: Massimiliano Irrati (Pistoia). AVAR: Matteo Gariglio (Pinerolo).

(Foto ssc bari)