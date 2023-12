Sangue sulle strade pugliesi nel giorno di Santo Stefano, due i morti

E’ staro colto da malore mentre era alla guida di una Ford Focus sulla tangenziale di Brindisi, nei pressi di una rotatoria per la strada statale 7. A quanto si apprende l’auto di un giovane, di 25 anni, avrebbe sbandato per qualche metro, per poi arrestarsi sulla destra della carreggiata. Sul posto sono interventi gli agenti della polizia stradale e personale del 118. Vano è stato ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari

Altro incidente in Salento. Un uomo è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla provinciale 366, che collega le marine di San Cataldo a San Foca. La vittima è Daniele Lo Deserto, di 62 anni. Era a bordo di una Fiat Punto condotta dalla moglie di 68 anni. L’auto, per circostanze da chiarire, è uscita di strada ed è finita contro il tronco di un ulivo. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare; la donna, invece, è stata trasportata in ambulanza in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.