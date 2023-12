Poco personale per bimbi diabetici, sit in all’ospedaletto di Bari

Sit-in di protesta al Giovanni XXIII di Bari il 29 dicembre alle 9 e 30, indetto dalla Cisl Bari, dall’associazione Giovani con Diabete, dall’Aps Ets e dall’associazione italiana Glicogenosi e Consulta Malattie Neuromuscolari Sud. La protesta è stata organizzata “vista la gravissima carenza di personale medico dell’Uoc Malattie Metaboliche all’ospedaletto – si legge in una nota – che sta creando enorme disagio ai pazienti pediatrici in cura e alle loro famiglie, con punte di criticità da vera e propria emergenza, come dichiarato essere il servizio di diabetologia pediatrica”. Sindacato e associazioni denunciano “l’assenza di concrete risposte alla missiva inviata dalle stesse associazioni in data 10 novembre alla direzione di presidio dell’ospedale pediatrico e alle direzioni generali e sanitarie dell’A.U.0.C. Policlinico di Bari da cui esso dipende, oltre che ai livelli istituzionali regionali”. La protesta sarà finalizzata “alla sensibilizzazione sul tema nei confronti dell’opinione pubblica e dell’utenza del nosocomio con la diffusione di un volantino e la richiesta di un tavolo strutturale di confronto con le suddette direzioni per un tempestivo intervento risolutivo di situazioni non più procrastinabili”, conclude la nota.