Prende a morsi orecchio di un automobilista, arrestato ad Andria

Un uomo di 59 di Andria è stato arrestato e si trova in carcere a Trani dopo aver aggredito un 46enne a cui ha staccato l’orecchio sinistro a morsi nel corso di una lite per un’auto parcheggiata male. L’episodio risale allo scorso 24 novembre ma è stato reso noto e confermato solo oggi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia di Stato, il 59enne avrebbe discusso con la vittima colpevole a suo dire, di aver parcheggiato male l’auto che gli impediva di fare una manovra.

Tra i due, fermi vicino alla centrale piazza Catuma, sarebbero volate prima parole pesanti poi qualche schiaffo fino a quando l’indagato avrebbe afferrato la vittima alle spalle per poi mozzargli l’orecchio a morsi. A chiamare il 113 è stata una passante che avrebbe anche recuperato l’orecchio riponendolo in una scatola. Il 46enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Bonomo di Andria e poi trasferito d’urgenza nell’unita operativa di Chirurgia plastica di Bari per essere operato. Il 59enne, che ha precedenti penali, è accusato di lesioni gravissime aggravate dai futili motivi.