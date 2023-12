Ragazzo trovato morto a Bari, disposta l’autopsia

Si chiamava Domenico Buonamico il 22enne trovato senza vita ieri sera nel suo appartamento. Il corpo del giovane era in bagno. Non si conoscono le cause del decesso ed è stata disposta l’autopsia anche per risalire al momento della morte. Il ragazzo, secondo il racconto di alcuni amici , non si sarebbe presentato ad un appuntamento: da li sono partite le telefonate rimaste senza risposta e la chiamata ai vigili del fuoco che hanno poi scoperto il corpo. Il giovane era uno studente del Politecnico. Sul caso indaga la pm Desirée Digeronimo.