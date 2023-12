Riceve una bolletta di 15mila euro e si sente male, morta anziana

Aveva ricevuto una bolletta di oltre 15mila euro. Ma era un errore. Una donna di 88 anni però è finita in ospedale subito dopo aver ricevuto la bolletta dell’acqua. L’anziana, di Camporosso, provincia di Imperia, è morta alla vigilia di Natale. Come anticipato oggi dai quotidiani locali la famiglia della 88enne chiede che venga fatta chiarezza sulla vicenda. Caterina si sarebbe sentita male pochi istanti dopo che la nuora le ha letto i dati della bolletta relativa al periodo agosto-ottobre, pervenuta alla banca il 14 novembre scorso e pagata dall’istituto di credito in automatico. Un errore, dato che il corrispettivo era di 55 euro. Iren in un comunicato ha dichiarato di aver provveduto a riaccreditare la somma già prelevata in data 4 dicembre, giorno della scadenza della bolletta salata.

(foto di katemangostar su Freepik)