Bari, incidente in via Tatarella: morto motociclista

Tragico incidente poco fa in via Tatarella. Un 27enne, Gabriele Natale Bavaro, che era a bordo di una moto, ha perso la vita scontrandosi con un’auto. Non si conosce la dinamica dell’incidente ma sul posto ci sono gli agenti della polizia locale. Via Tatarella è stata chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia, tra la rotatoria di Santa Fara e quella di via Sangiorgi. La polizia locale invita a scegliere percorsi alternativi. “Non percorrete via Santa Caterina, via Sangiorgi e il ponte Adriatico verso via Tatarella, perché già interessate da code e rallentamenti consistenti”, spiegano dalla polizia locale.