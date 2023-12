Bari, la truffa via sms: “Sei stato selezionato per un lavoro”

“Stiamo assumendo lavoratori online e freelance a livello globale per 50-200 euro al giorno”. Inizia così un messaggio che sta raggiungendo anche diversi baresi sui telefonini. Da parte di numeri non presenti in rubrica che offrono lavori “allettanti”, ma che in realtà rimandano a link per rubare dati e informazioni personali, utili anche a svuotare carte di credito. “State attenti – racconta un lettore – non è la prima volta che ricevo sms di questo tipo, per lavori allettanti ma finti. Servono solo a rubare dati e soldi”. Sono numerose le truffe che stanno raggiungendo ignari consumatori sia tramite sms sia per whatsapp. Anche la polizia postale in più occasioni ha invitato alla prudenza.