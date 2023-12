Bari, omicidio nel Libertà: la vittima raggiunta da 4 colpi di pistola

Si chiama Nicola Ladisa, l’uomo di 42 anni assassinato questa mattina a colpi di arma da fuoco in via Bux a Bari. La vittima è stata raggiunta da almeno quattro proiettili. A nulla sono valsi i soccorsi prestati dal personale sanitario del 118. Sull’accaduto indagano gli agenti della squadra mobile della questura di Bari coordinati dal magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Bari, Federico Perrone Capano. Secondo quanto si apprende, intorno alle nove del mattino di oggi, il 42enne era in sella a uno scooter non lontano dalla sua abitazione quando dopo una lite sarebbe stato centrato da una raffica di colpi, sparati a distanza ravvicinata, che non gli avrebbero dato scampo. La vittima, che lavorava in un garage e che ha precedenti di polizia, era sposata: la moglie, giunta sul luogo poco dopo la sparatoria, ha urlato il suo nome disperata.