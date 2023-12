Bari, prende forma il grande palco per il concertone di Capodanno

Prende forma il grande palco per il concertone di Capodanno in piazza Libertà. Per permettere i lavori di installazione è stata emanata apposita ordinanza con divieto di sosta in piazza Libertà, in corso Vittorio Emanuele tra via Cairoli e via Andrea da Bari, su via Cairoli tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele. Dal 30 dicembre i divieti di fermata si estenderanno in piazza Massari e piazza Federico II di Svevia. Durante le operazioni di montaggio del palco (che avrà alle spalle il teatro Piccinni), sarà garantito il doppio senso di circolazione in piazza Libertà proprio per non bloccare per troppi giorni il transito su un’arteria così importante come corso Vittorio Emanuele.

Nel giorno del concertone il divieto di fermata si estenderà su tutto corso Emanuele da via Quintino Sella a piazza IV novembre, in piazza Massari, in tutte le traverse tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele e in corso Cavour tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele, in corso De Tullio tra piazzale Mincuzzi e piazza Massari, in via Bonazzi.

Divieto di transito invece da oggi, 29 dicembre, e fino al primo gennaio su via Cairoli sempre tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele e da mezzanotte del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio in tutte le strade che saranno interessate dal concertone, quindi corso Vittorio Emanuele, le traverse con via Piccinni, via Villari, via Lombardi, e, ad eccezione dei residenti del centro storico e dei bus Amtab, anche su corso Vittorio Veneto tra largo Fraccacreta e piazza Massari, corso De Tullio, piazzale Colombo, lungomare Imperatore Augusto e lungomare Di Crollalanza tra piazza Eroi del Mare e piazza IV novembre.