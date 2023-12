Bari, raid vandalico nel giardino Maugeri: distrutti i tavoli in legno

Raid vandalico nel giardino Maugeri, l’area nel quartiere Libertà inaugurata lo scorso giugno. Nel mirino dei vantali le sedute. In particolare, tre dei quattro tavoli installati sotto il porticato di legno, sono stati spaccati. Attualmente, i tavoli, risultano pericolosi e sono dunque inutilizzabili. Non è la prima volta che il parco è sotto il mirino dei vandali. Solo poco tempo fa era stato vandalizzato un altro tavolo, oltre alle sedute in pietra, riempite di scritte e ai giochi per i bambini. I cittadini hanno chiesto a gran voce l’attivazione delle telecamere per incastrare i teppisti e garantire maggiore sicurezza.