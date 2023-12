Bari, sparatoria nel rione Libertà: ucciso un uomo

Sparatoria questa mattina nel rione Libertà, tra via de Bernardis e via Bux. Un uomo, a bordo di un motorino, è stato raggiunto da colpi di pistola. Inutili I soccorsi: l’uomo, Nicola Ladisa, 42enne, è morto. Sul posto la scientifica. Il 42enne era molto conosciuto nel quartiere, titolare di un garage della zona. Aveva precedenti penali. Il killer è in fuga: indaga la polizia.