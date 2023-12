Omicidio al Libertà, Bellomo (Lega): “A Bari violenza senza fine”

“Il Far West di oggi a Bari è l’ennesimo episodio di una violenza senza fine. Non è concepibile che la città si trasformi nel teatro di un agguato in pieno giorno. Il tema della sicurezza deve essere una delle priorità della nuova amministrazione comunale. Rendere Bari una città più sicura dovrà diventare l’obiettivo di tutte le istituzioni, nessuna esclusa”. Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della commissione Giustizia della Camera, dopo l’omicidio del 42enne Nicola Ladisa. “Non è più tempo di fare lo scaricabarile – aggiunge – così come è finita l’epoca di una rappresentazione edulcorata della realtà o, peggio ancora, di chi pensa che determinati fenomeni si possano contrastare semplicemente animando le piazze o con l’affabulazione dei buoni propositi. Bene fa il governo a inasprire le pene, anche per reati considerati erroneamente minori, così come è giusto che si rafforzi sempre più il numero delle forze dell’ordine in campo, per reprimere ma soprattutto per prevenire”.

“Quello che non serve – evidenzia – è credere ancora che la situazione non sia ben oltre il livello di guardia. Il senso di comunità, che spesso viene chiamato in causa a sproposito, si ricostruisce anche e soprattutto attraverso la forza della legalità e istituzioni più vicine ai diritti delle persone oneste. Come quello, fondamentale, di vivere in una città più sicura di quanto non lo sia Bari da troppo tempo. Anche per gli errori di chi nega l’evidenza o dichiara per comodità la sua incompetenza”.