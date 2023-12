Paura a Bari, due sparatorie in poche ore: ferito 22enne

A poche ore dalla sparatoria nel cuore del quartiere Libertà nella quale ha perso la vita il 45enne Nicola Ladisa, ancora spari a Bari. Un uomo di circa 22 anni è stato ferito poco dopo le 20 con alcuni colpi di arma da fuoco esplosi in via Timavo, nel quartiere Carrassi. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato raggiunto da due proiettili alle gambe e uno alla schiena. L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato al Policlinico di Bari dove è stato sottoposto a operazione chirurgica. Indagano le forze dell’ordine.