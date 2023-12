Un bolide luminoso nei cieli di Puglia e Basilicata

Un bolide luminoso, vale a dire un frammento roccioso di natura metallica che nell’entrare in collisione con l’atmosfera si frantuma generando una evidente coda luminosa, ha solcato i cieli del sud Italia, dalla Basilicata alla Puglia. Il video è stato pubblicato da Meteone Puglia Basilicata e arriva dalla webcam della stazione Meteone di Leverano (Le). “Da notare non solo la durata della scia, insolitamente lunga, ma anche il fatto che sembri cambiare traiettoria (o più probabilmente si “divide” in due frammenti)”, spiegano da Meteone.