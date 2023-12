Bari, parchetto a Carrassi nel mirino dei vandali: “Distrutto tutto”

Il parchetto di Santa Scolastica, nel quartiere Carrassi, in particolare nelle vicinanze del mercato coperto, nel mirino dei vandali. È accaduto in questi giorni. A denunciarlo il coordinatore del Municipio 2 per Fratelli d’Italia, Onofrio De Giglio e la vice coordinatrice per la città di Bari, Antonella Lella.

Attualmente, risultano distrutte e dunque inagibili, tutte le giostrine, tra cui lo scivolo. Ma non solo, ci sono anche monopattini in sharing abbandonati e frammenti ovunque. “Hanno distrutto tutto quello che potevano distruggere – evidenziano – in questi giorni di festa in cui questi parchi dovrebbero essere frequentati da bambini, ci ritroviamo in questa situazione a dir poco indecorosa e inguardabile! Non è possibile assistere a questo scempio! Chiediamo all’amministrazione di provvedere quanto prima al ripristino del parco a nome di tutti i cittadini e residenti che lamentano giustamente il disinteresse totale! Tra sparatorie e inciviltà questa città e alla sbando totale altro che sicura! Sicura per chi abita nei loro residence controllati, qui si fanno solo multe e il disagio avanza” – concludono.