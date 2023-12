Bari, stop all’assistenza per malati metabolici: famiglie disperate

Si è vvolto questa mattina un sit in di protesta presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari da parte della Cisl Bari e delle Associazioni A.ME.GE.P. Associazionc Agd Giovani con Diabete Bari-Bat-Ta , Aps ETS, AiGlico Associazione Italiana Glicogenosi e Consulta Malattie Neuromuscolari Sud.

La protesta segue la gravissima carenza di personale medico dell’UOC Malattie Metaboliche presso l’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, che sta creando enorme disagio ai pazienti pediatrici in cura e alle loro famiglie, con punte di criticità da vera e propria emergenza, come dichiarato essere il servizio di diabetologia pediatrica. Non meno preoccupante poi l’assenza di concrete risposte alla missiva inviata dalle stesse associazioni alla direzione di presidio dell’ospedale pediatrico e alle direzioni generali e sanitarie dell’A.U.0.C. Policlinico di Bari da cui esso dipende, oltre che ai livelli istituzionali regionali.

La protesta è stata finalizzata alla sensibilizzazione sul tema nei confronti dell’opinione pubblica e dell’utenza del nosocomio con la diffusione di un volantino e la richiesta di un tavolo strutturale di confronto per un tempestivo intervento risolutivo di situazioni non più procrastinabili.

La protesta segue inoltre una conferenza stampa del 21 dicembre, organizzata presso la Cisl di Bari, alla presenza di molti genitori di bambini in cura, durante la quale si era proceduto ad una denuncia del profondo malessere che caratterizza l’attività di assistenza e cure nel reparto, con testimonianze dirette dei parenti dei pazienti pediatrici, per la quale si chiedeva un confronto ed un tavolo permanente che, seppur invitate sono risultate assenti o addirittura in una posizione di replica ritenuta assolutamente insufficiente.