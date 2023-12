Dispositivi medici scaduti, maxi sequestro a Taranto

Dispositivi medici scaduti e ritenuti pericolosi. È quanto scoperto dai carabinieri del Nas di Taranto in due strutture sanitarie. Tra i dispositivi medici, posti sotto sequestro, ci sono elettrodi, cappucci per elettro cateteri, introduttori per sonda cerebrale, chiave torsiometrica e siringhe sterili. Entrambi i titolari delle strutture sono stati segnalati all’autorità amministrativa competente. A ognuno di loro è stata contestata una violazione amministrativa per oltre 40mila euro.

Foto repertorio