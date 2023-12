Torna il FantaSanremo: via alle iscrizioni fino al 5 febbraio

Il successo del Festival di Sanremo è indubbio sicuramente da anni, ma ci azzardiamo a dire che probabilmente un maggior riscontro anche da parte del pubblico più giovane è frutto del FantaSanremo.

Il FantaSanremo non è altro che un adattamento o forse un’evoluzione del Fantacalcio.

Quello che nel punteggio del fantacalcio sono le reti e gli assist, qui vale per cosa i cantanti fanno o dicono.

Più di 4 milioni di squadre iscritte e quasi 280mila leghe pubbliche e private nell’edizione 2023 e, dal 27 dicembre sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il 2024.

Ma come funziona?

Per partecipare al FantaSanremo 2024 è necessario andare sull’omonimo sito, o scaricare l’app, scegliere un nome per la propria squadra e iscriversi. Ogni squadra deve essere composta da cinque concorrenti in gara nella categoria Big del Festival di Sanremo 2024, e bisogna selezionarne un capitano. A disposizione si hanno 100 Baudi, moneta ufficiale del gioco. Sul sito di FantaSanremo sono disponibili le fantaquotazioni di ogni artista. Ogni partecipante può creare un massimo di cinque squadre.

I punteggi sono calcolati in automatico dal sistema. Vengono aggiornati ogni giorno nella mattinata successiva alla serata di Sanremo 2024.

Esistono poi dei bonus ma anche dei malus.

I bonus previsti di quest’anno sono ad esempio bonus Dargen per chi indossa gli occhiali sul palco a quello Ariete per chi porta un cappello o a quello Truppi per chi ha la canotta. Intramontabile il bonus Berti, in caso di outfit con le capesante. Mentre i malus errori del presentatore nel titolo della canzone o nel nome dell’artista all’inciampo sulla scalinata del Teatro Ariston e a problemi tecnici che causino l’interruzione del brano.

A questo punto ci chiediamo cosa si vinca alla fine di questo FantaSanremo.. la risposta è nulla, se non la gloria! Molte leghe però mettono in palio gift card, biglietti per concerti o promozioni varie.