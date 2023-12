Bari, il degrado dei mercati: “Dal sindaco solo selfie”

“L’antivigilia di Natale il primo cittadino come ormai è solito fare, si è fatto immortalare nel suo solito show ( gli acquisti del cenone di Natale). Lo stesso però non mostra mai la vera e dura realtà dei mercati rionali coperti, mercati che strutturalmente e igienicamente sono dir poco da terzo mondo”. La denuncia è di Luca Bratta, presidente del comitato cittadini del primo municipio. “Le immagini sono raccapriccianti e nessuno ad oggi, si preoccupa della salute dei cittadini che lo frequentano – continua Bratta – ci sono siringhe, rifiuti ovunque, viali dissestati. Queste sono le condizioni precarie in particolare dei mercati di corso Mazzini, Manifattura e piazza Balenzano”.