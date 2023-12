Capodanno all’insegna del maltempo, in arrivo perturbazione atlantica

Dopo le belle giornate degli scorsi giorni, a Capodanno torna la pioggia, ma non senza le temperature alte, superiori alla media, che hanno contraddistinto questo 2023. In particolare, nel giorno dell’ultimo dell’anno, l’Italia sarà attraversata da una perturbazione atlantica, collegata a un violento e profondo ciclone centrato sulle Isole Britanniche. Più nel dettaglio, per la notte di San Silvestro, è attesa pioggia su parte del Nord e sul versante tirrenico. A partire dal 6 gennaio potrebbe invece arrivare un po’ di freddo. Nel frattempo, secondo quanto dichiarato da Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.IlMeteo.it, in queste ultime ore prosegue l’anticiclone subtropicale con diverse anomalie termiche, come ad esempio +5 o 8 gradi sulle zone del centro Nord e in montagna.

Nella giornata di domani si attende dunque l’arrivo di una perturbazione atlantica, collegata ad un fronte di movimento tra Germania e Francia. In mattinata ci saranno piogge deboli su Liguria e Lombardia. Prevista anche qualche debolissima goccia sul versante tirrenico. Per il pomeriggio invece è attesa una intensificazione dei fenomeni “parziale”. La sera del 31 dicembre invece la pioggia cadrà sulle stesse zone con fenomeni più intensi su Liguria di Levante, Lombardia settentrionale, Friuli e Alto Adige. Anche in Puglia previsto tempo contraddistinto da molta umidità e piovaschi. Per un lieve miglioramento bisognerà attendere il primo gennaio.