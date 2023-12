Migranti arrivati a Bari, terminato lo sbarco: ci sono anche minorenni

È terminato in Puglia, lo sbarco della nave Ocean Viking. In totale sono 244 i migranti a bordo arrivati nella tarda mattinata di oggi. Si tratta di persone di diversa provenienza: c’è chi viene dall’Eritrea, chi dal Sudan ma anche Bangladesh e Pakistan e altri dalla Siria e dal Libano. In totale sono 29 i minorenni, di cui 13 non accompagnati, con un età compresa tra i due e gli 11 anni. Sono per lo più di nazionalità siriana e libanese. Altri 16 invece provengono da Siria, Pakistan e Bangladesh, non sono accompagnati e hanno un’età superiore ai 16 anni. Tre dei migranti a bordo hanno avuto bisogno di cure specialistiche, solo uno di loro si trova ancora in ospedale ed è sottoposto a controlli cardiologici. Sulla nave c’erano anche due disabili e due donne in dolce attesa. Dei migranti sbarcati 115 resteranno nei centri pugliesi, mentre gli altri saranno trasferiti in Calabria, non appena saranno terminate le operazioni di riconoscimento, attualmente in corso.

Foto repertorio