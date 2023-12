Prete benedice la Pausini al Palaflorio: “A Bari capita anche questo”

“Dopo la Madonna e Gesù, Laura ci sei tu”. Sono state queste parole, scritte da un prete e fan, ad attirare l’attenzione della cantante romagnola Laura Pausini, ieri in concerto al Palaflorio di Bari. Un cartello che non è passato inosservato e ha subito dato il via ad un duetto, tra i due, che si sono esibiti sulle note della canzone religiosa “Servo per amore”, scelta dalla stessa cantante. Ad affiancarla, in un momento speciale, il parroco di Bisceglie, don Piero che, alla fine della performance, dopo un lungo abbraccio con la cantante ha acconsentito a benedirla. Immediato il tam tam sui social, tra questi anche la stessa cantante che non ha esitato a scrivere che “A Bari succede anche questo”.

Foto screen Instagram Pausini