Rapinano bar in area di servizio nel Foggiano, caccia ai responsabili

Rapinano un bar situato in un’area di servizio nel Foggiano, in particolare sulla A14. È accaduto la scorsa notte, nello specifico in un bar dell’area di servizio Ofanto Sud, lungo l’autostrada. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, affidate alla polizia, ad agire sarebbero state circa due o tre persone. Queste ultime, armate con bastoni, si sono fatte consegnare il denaro in cassa, assieme a diversi biglietti di gratta e vinci, tabacchi e merce di vario tipo. Subito dopo si sono dileguati nei campi circostanti il tratto autostradale tramite un varco ricavato nella recinzione.

Foto Freepik