Scomparso ad Altamura, l’appello del fratello: “Aiutateci”

A lanciare l’appello è Michele Loviglio in merito alla scomparsa del fratello Gianluca. “È scomparso da questa notte. Veste un giubbotto nero e pantaloni neri. Si chiama Gianluca Loviglio. Per info contattatemi qui su facebook”, scrive Michele. Il ragazzo sarebbe scomparso ad Altamura e al momento le ricerche sono ancora in corso. La famiglia ha contattato anche le forze dell’ordine.

‘Si aggiunge anche il mio supporto e appello per cercare questo ragazzo altamurano, scomparso – scrive il sindaco di Altamura, Antonio Petronella -Qualsiasi avvistamento, informazione o segnalazione può esser fatta anche a noi”.

(foto facebook)